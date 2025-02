Este lunes 10 de febrero estrenó la nueva temporada de “América Hoy”, donde presentaron a Milett Figueroa como conductora oficial al lado de Ethel Pozo, Edson Dávila y Janet Barboza, siendo esta última la encargada de darle la bienvenida de una peculiar manera.

Durante la presentación de Milett Figueroa como conductora del programa, Janet Barboza tomó la palabra para reconocer que ella no estaba de acuerdo con la llegada de una nueva integrante; sin embargo, espera que pueda acoplarse al equipo.

“Quiero decirte, yo soy frontal y directa, no estaba de acuerdo que haya una cuarta conductora porque, de por sí, ya nosotros hablamos demasiado. El año pasado nunca hubo tiempo para que uno hable demasiado o se explaye”, dijo Barboza.

“En todo caso, espero que dures, te deseo lo mejor. Eso está bueno”, añadió la experimentada conductora de espectáculos.

Millet Figueroa recibió flores de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa no se quedó callada y aseguró que ella llega para adquirir experiencia en la conducción. “Con ustedes voy a aprender, porque he venido a aprender. Me siento feliz”, aseguró la modelo peruana.

Milett Figueroa fue presentada como la nueva conductora de "América Hoy". (Foto: Instagram)

Como se recuerda, Milett Figueroa llega a “América Hoy” para ocupar el lugar dejado por Brunella Horna. Cabe señalar que la modelo peruana llega a la televisión peruana luego de su paso como jurado en el reality “Bailando” de Argentina.