El escándalo de infidelidad protagonizado por Aldo Miyashiro y la reportera Fiorella Retiz continúa remeciendo la farándula local, y diversos personajes del ambiente artístico se han pronunciado al respecto, entre ellos Janet Barboza, conductora de “América Hoy”.

Al ser consultada sobre qué opina de las infidelidades, la popular ‘Rulitos’ aseguró que este tipo de engaños ocurre cuando ya no existe amor en una relación de pareja.

“Siempre he tratado de hablar de este tema en términos generales, creo que la infidelidad es un acto de deslealtad que causa dolor para quien lo recibe, las personas no deben pasar por esto. Quien te es infiel es porque no te ama”, acotó Janet Barboza.

En ese sentido, la conductora del magazine de América Televisión aseguró que si su pareja, Miguel Bayona, cae en la tentación y decide sacar los pies del plato, ella no le daría una segunda oportunidad.

“No perdonaría una infidelidad porque en mi entorno familiar he visto muchas situaciones de mujeres que lo hicieron, y el que es infiel, casi siempre reincide, infieles rehabilitados casi no existen”, aseguró.

Janet Barboza también sorprendió al dejar clara su posición sobre las ‘pichangas’, las cuales han cobrado mayor notoriedad desde el ‘ampay’ de Aldo Miyashiro. Según aclaró, los hombres no deberían asistir a este tipo de eventos deportivos porque se vuelven más vulnerables a caer en la tentación.

“No he tenido pareja ‘pichanguera’, no he tenido una mala experiencia, pero yo soy la primera que le dice a las mujeres que no dejen a sus parejas jugar ‘pichangas’, creo que muchos hombres juntos en un solo lugar es mucha testosterona y se vuelven más propensos a ser tentados”, sentenció.