La conductora de “América hoy””, Janet Barboza aseguró que se ve en la final del reality “Reinas del show” donde está participando junto a Milena Zarate, Korina Rivadeneira, Jossmary Toledo, Paula Manzanal entre otras estrellas. Incluso señaló que sus compañeras le temen por sus años de trayectoria.

“No hubiese aceptado el reto de estar en Reinas del show si no me viera en la final, no entraría con la mentalidad de perder. Hay competidoras duras, pero mis compañeras me tienen miedo por mis años de trayectoria, porque me han visto cualidades y porque puedo sorprender. No olvidemos que se está buscando a la reina del show, que no solo es la que mejor baila, es actitud, dominio de escenario”, dijo a la prensa Janet Barboza en medio de sus ensayos.

Aclaró que no se siente en desventaja frente a sus compañeras que son más jóvenes que ella porque aún tiene mucha energía y lleva una vida saludable. Advirtió que este sábado sorprenderá porque llega a la pista con un género que tiene “swing”.

“No siento que la diferencia de años con mis compañeras sea una desventaja. Yo tengo mucha energía porque siempre he tenido una vida muy saludable. Quiero demostrar que no hay edad para tener logros, el límite es mental, no es un tema de edad, soy de las convencidas de que te jubilas cuando estás en tu cajón y te meten bajo tierra... A comparación de las otras compañeras, mi reto es doble: llegar a la final y borrar la idea, de una vez por todas, de que soy dos pies izquierdos”, manifestó.

Minimizó las críticas que surgen en redes sociales sobre su desempeño en la pista de baile al igual que algunas críticas de sus compañeras y precisó que no le afectan debido a que desde que está en la televisión las ha recibido.

“Es bueno tener detractores, no puedes ser exitoso sin detractores porque son ellos los que desencadenan la polémica y desencadenan emociones y sensaciones... No miro ni escucho a esas compañeras que hablan de las demás, para mí las participantes son mis rivales en esta competencia y en lo único que pienso es en cómo voy a ir eliminando a cada una. De nada del resto me fijo, ¡qué flojera!”, añadió.

