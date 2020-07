Janet Barboza contó en sus redes sociales el difícil momento que está viviendo luego que dos de sus familiares murieran a causa del COVID-19. La empresaria se mostró bastante preocupada y afirmó que se realizaría una prueba de descarte.

La presentadora de televisión señaló que aunque la cuarentena obligatoria haya acabado en algunas regiones, lo mejor es seguir con los cuidados para evitar un contagio. En su cuenta de Twitter, Barboza contó que una tía política junto a su hijo de 27 años fallecieron debido a complicaciones con la enfermedad.

“Hoy por la mañana me contaron que una tía política junto a su hijo de 27 años fallecieron de COVID-19. La enfermedad está cada vez más cerca de nosotros. NO bajemos la guardia, exageremos si es necesario con las precauciones”, comentó en un primer tuit.

En un segundo tuit la popular “Rulitos” señaló que este jueves se realizaría una prueba de descarte de COVID-19. “Estamos muy expuestos con el trabajo diario, con fe”, señaló junto a emoji de dos manos rezando.

Días anteriores la empresaria afirmó en la misma red social que producto de la pandemia ha tenido que cerrar algunos de sus salones de belleza, tipo de negocio que se ha visto perjudicado por la pandemia de coronavirus.

“Ojala que Reactiva Perú llegue a las pequeñas empresas y no termine siendo una cadena de favores para los que tienen contactos. Hasta el momento he escuchado de préstamos a GRANDES empresas, yo ya he cerrado 6 locales y de REACTIVA, NADA!”, sentenció.

