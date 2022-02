Janet Barboza cuestionó el comunicado emitido por Valery Revello -tras el ampay que protagonizó con un tablista y que fue difundido en el programa “Amor y Fuego”- y aseguró que sus fechas no cuadran, por lo que consideró que sí le fue infiel a Sergio Peña y lo “adornó”.

“No entiendo nada (...) En tiempo de redes sociales, cuando alguien termina (su relación sentimental), debemos anunciarlo, aunque sea en el Facebook, porque luego van diciendo que le pusieron los ‘cuernos’ así que mejor avisando”, dijo inicialmente.

“Hay cosas que definitivamente me descuadran y seguramente que a muchas mujeres también y es que ella (Valery) sigue utilizando el anillo de matrimonio y dice que lo va a seguir haciendo porque ama a Sergio Peña”, agregó.

Ante ello, Ethel Pozo cuestionó que la pareja no diera a conocer antes que ya no seguían juntos: “Cuando me dicen eso (de que el círculo cercano sabía de su separación) ya no creo nada (...) Si uno se se separa, lo hace de conocimiento público, siendo además que es un jugador de la selección (peruana)”.

La popular ‘Rulitos’ precisó que “a los hombres no les gusta que les digan que los han adornado. El hombre sale y pone el parche: ‘¡Ah no, ya estaba separado!’, porque estamos acostumbrados a que sea la mujer la que salga y denuncia que le pusieron los cuernos”.

“Pero al parecer aquí Sergio Peña sí habría sido adornado, porque el comunicado de Valery que lo redacto ella misma -aunque debió pedir asesoría porque sus fechas no cuadran- dice una cosa, luego se desdice, luego quiere decir otra y al final hay un enredo de locos”, finalizó.

¿Qué dijo Valery Revello en su comunicado?

La esposa de Sergio Peña compartió un mensaje en sus Stories de Instagram donde habló de las imágenes en las se se luce cariñosa junto a un surfista y saliendo de un hotel, y aclaró que nunca le faltó el respeto a su matrimonio con el futbolsita que milita en el Malmo de Suecia.

“Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo. Así no estemos juntos, me importa cinco pepinos. Lo que la gente piensa y diga, ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio, siempre soñé con mi familia junta, di mi 100%. Ha sido un año terrible para nosotros”, expresó.

“La historia atrás de esas imágenes es totalmente otra, así mi familia diga que no necesito aclarar, la haré en algún momento. Perdón a toda la familia por no responder”, agregó. También aclaró que su viaje a Estados Unidos estaba planificado con anticipación y que no estaba “huyendo”.

