Tras disfrutar de unos días de descanso, la conductora Janet Barboza regresó al programa “América Hoy” y contó que se reencontró con su pareja, Miguel Bayona, luego de tres meses. Sin embargo, no todo fue alegría ya que el espacio de América TV emitió imágenes que muestran el “frío recibimiento” que tuvo la animadora.

Como se puede apreciar en las imágenes, la conductora fue recibida con un breve “hola” a su llegada a los Estados Unidos. Este hecho no pasó inadvertido por sus compañeros de programa, quienes le dijeron que el saludo fue “muy frío”.

Al respecto, Janet Barboza salió al frente para aclarar que ella está muy enamorada de su pareja y que las imágenes no muestran cómo fue su recibimiento completo, ya que solo se eligió una pequeña parte del clip.

“Soy una mujer que está enamorada, no vivimos en el paraíso, por supuesto que tenemos problemas. Somos de aquellas parejas que no discuten, no nos faltamos el respeto y siempre que uno no está de acuerdo con el otro nos tomamos nuestro espacio”, señaló Barboza.

“Lo que pasa es que Miguel es tímido, si vieran todas las fotos, el abrazo y cómo me cargó, bueno. Saben que, no intenten echar oscuridad sobre mi relación, así que, edición, por favor, hagan un video bonito”, agregó la conductora.

Como se sabe, la presentadora de “América Hoy” viajó el último fin de semana a Estados Unidos para reencontrarse con su pareja luego de tres meses distanciados. A través de sus redes sociales, la popular ‘Rulitos’ compartió detalles de su encuentro.

