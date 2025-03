Janet Barboza se vio envuelta en la controversia luego de ser mencionada por Pamela López en “El valor de la verdad”. Y es que, la aún esposa de Christian Cueva dijo que la conductora de “América Hoy” le había contado de una presunta pérdida de un embarazo del futbolista con Pamela Franco.

Al respecto, Janet Barboza no tuvo reparos en pronunciarse y también respondió las preguntas de algunos seguidores en redes sociales. Entre las interrogantes figuraba si es que Barboza tomaría acciones legales contra López por mencionarla en televisión.

“¿Janet, piensas denunciar a Pamela López por lo que dijo ayer?”, fue la pregunta que le hizo un usuario de Instagram a Barboza.

Como era de esperarse, la respuesta de Janet Barboza no tardó. “¡Claro que no! Ella está contando su verdad y espero que eso la ayude a sanar”, respondió en la publicación, dejando en claro que no tomará acciones legales contra Pamela López.

¿Qué dijo Pamela López sobre Janet Barboza en “El valor de la verdad”?

El pasado domingo 9 de marzo estrenó una nueva temporada de “El valor de la verdad” con Pamela López como invitada. En una de las preguntas que respondió se mencionaba a Janet Barboza y la historia que le habría contado sobre la pérdida de un embarazo de Pamela Franco con Christian Cueva.

“(Janet Barboza) Me dijo que Christian había perdido un hijo con la que era su amante, con la señora Franco. Cuando le pregunté, me juró por la vida de mis hijos que no era verdad… No tengo manera de comprobarlo. Es algo bastante delicado, no sé si lo perdió en aborto espontáneo, cómo se dio, nunca llegué a saber la verdad. Le pregunté 500 veces, me juraba y lloraba diciendo que era mentira. Me decía que siempre se cuidaba porque sabía con qué persona se metía”, contó López.

