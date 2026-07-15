Las declaraciones de Ethel Pozo durante una entrevista en el programa de Magaly Medina generaron una nueva respuesta de Janet Barboza, quien publicó en sus redes sociales capturas de conversaciones que, según indicó, demuestran que su excompañera conocía con anticipación que no continuaría en el programa “América hoy”.

La conductora difundió los mensajes luego de responder a una seguidora que cuestionó su versión de los hechos. Junto a las capturas escribió: “Mira la fecha, desde cuándo ella ya sabía que no renovaría con el canal” .

En una de las conversaciones compartidas se observa un mensaje atribuido a Ethel Pozo en el que consulta sobre posibles cambios en el equipo del programa. “Oye, ¿y averiguaste lo que me contaste del nuevo equipo de ‘América Hoy’ que tiene el canal?” , se lee en el chat.

Barboza respondió en ese intercambio que aún no tenía información confirmada. “¿Qué? ¿Estaban preparando equipo? Mañana vuelvo a preguntar, hoy se nos hizo tarde” , contestó, mensaje que utilizó para sostener que Pozo ya conocía movimientos relacionados con el futuro del espacio televisivo.

Janet Barboza responde a Ethel Pozo con conversaciones sobre su salida de ‘América hoy’.

Las publicaciones se realizaron después de que Ethel Pozo afirmara, durante su entrevista con Magaly Medina, que desconocía que Janet Barboza y Edson Dávila ya habían renovado contrato mientras ella finalmente no continuó en “América hoy”.

En otra historia de Instagram, Janet Barboza explicó que no vio la entrevista completa, aunque señaló que revisó la información que comenzó a difundirse posteriormente. “No vi. No veo ese programa hace muchísimos años, pero obviamente leo las noticias y links que me han enviado anoche” , escribió.

Janet Barboza responde a Ethel Pozo con conversaciones sobre su salida de ‘América hoy’.

La presentadora también compartió otra conversación que, según indicó, corresponde a mayo de 2025 y en la que Ethel Pozo habría realizado comentarios sobre Magaly Medina, Rodrigo González, conocido como “Peluchín”, y Kurt Villavicencio.

Posteriormente, Barboza publicó un nuevo mensaje en el que cuestionó parte de las declaraciones ofrecidas por su excompañera. “De los links que he visto, se volvió a mentir” , escribió en referencia a afirmaciones sobre su salida de “América hoy” y otros episodios relacionados con Christian Domínguez.

Janet Barboza responde a Ethel Pozo con conversaciones sobre su salida de ‘América hoy’.

Finalmente, Janet Barboza señaló que no continuará con el intercambio de declaraciones y dio por concluido el tema. “Por los años trabajados y el respeto que tengo a todos mis excompañeros lo dejaré ahí nomás. Buen viento para todos” , expresó.

Janet Barboza responde a Ethel Pozo con conversaciones sobre su salida de ‘América hoy’.

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