Janet Barboza muestra chats con los que busca desmentir la versión de Ethel Pozo. (Foto: Composición)
Janet Barboza muestra chats con los que busca desmentir la versión de Ethel Pozo. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

Las declaraciones de Ethel Pozo durante una entrevista en el programa de Magaly Medina generaron una nueva respuesta de Janet Barboza, quien publicó en sus redes sociales capturas de conversaciones que, según indicó, demuestran que su excompañera conocía con anticipación que no continuaría en el programa “América hoy”.

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