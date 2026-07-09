La exbailarina lamentó que, tras los comentario de Ethel, hayan sido vistos como traicioneros por no irse con ella al canal 5 | Foto: Instagram / Archivo GEC / Composición EC
La exbailarina lamentó que, tras los comentario de Ethel, hayan sido vistos como traicioneros por no irse con ella al canal 5 | Foto: Instagram / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Ante las declaraciones de Ethel Pozo sobre sus excompañeros de ‘América Hoy’, Janet Barboza, quien compartió conducción con ella en el magacín, aclaró que nunca estuvo entre sus planes incorporarse a Panamericana TV bajo un nuevo formato de GV Producciones.

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