Ante las declaraciones de Ethel Pozo sobre sus excompañeros de ‘América Hoy’, Janet Barboza, quien compartió conducción con ella en el magacín, aclaró que nunca estuvo entre sus planes incorporarse a Panamericana TV bajo un nuevo formato de GV Producciones.

Mediante sus redes sociales, Barboza explicó que tanto ella como Edson Dávila sostuvieron una postura transparente con los directivos y el equipo de producción durante las negociaciones, informando con anticipación que su prioridad era continuar en América TV.

Según detalló, la propuesta laboral llegó en diciembre de 2025, un mes después de que Pozo ya hubiera confirmado su participación en el reality “La Granja VIP”. Precisó que, aunque escucharon la oferta del nuevo canal por cordialidad, nunca evaluaron la posibilidad de cambiar de casa televisiva.

“Ya en diciembre, cuando Ethel tenía asegurada ‘La Granja VIP’, nosotros recibimos la propuesta de GV y de América Televisión. En mis planes siempre dije, fui muy frontal al contarle a todo el equipo que Panamericana no era una opción, no era un canal al que yo quería moverme”, afirmó Barboza.

La exbailarina señaló que su decisión de permanecer en canal 4 fue comunicada de manera verbal y escrita a los productores y representantes de la empresa una semana antes de la emisión del último programa del año pasado.

Janet Barboza y Ethel Pozo vivieron una tensa discusión en vivo durante América Hoy, revelando historias de traición y comentarios despectivos. La conversación incluye acusaciones sobre la salida de América TV y críticas hacia sus parejas y compañeros del canal.

De esta manera, negó haber ocultado información a la hija de Gisela Valcárcel, dueña de GV Producciones, quien recientemente dejó entrever en una entrevista que sus compañeros ya conocían su futuro laboral mientras ella atravesaba un periodo de incertidumbre.

“No quiero hacer de esto un conflicto, pero no me gustan las mentiras, tampoco me gusta que se digan cosas que no corresponden a la verdad para que, de alguna u otra forma, Edson y yo quedemos como traicioneros”, manifestó.