La controversia entre figuras de la televisión peruana sumó un nuevo capítulo luego de que Magaly Medina cuestionara la producción y escenografía de “Edson pa’ qué más”, programa conducido por Edson Dávila. En respuesta, Janet Barboza defendió públicamente a su compañero y puso en duda los argumentos de la conductora de espectáculos.

Durante una reciente emisión de “América Hoy”, Barboza criticó los comentarios de Medina y sostuvo que el desempeño de Dávila no depende de una gran inversión económica.

“Hay una desubicada que siempre anda rajando de mi compañero Edson y de su programa ‘Edson pa’ qué más’, cuando ella en un horario estelar, de las 9 de la noche, hace 4 puntos con toda la inversión de la tierra ”, afirmó.

La conductora agregó que el éxito del popular ‘Giselo’ radica en su talento y carisma frente a las cámaras. “En cambio tú arrasas con un sol y es tu talento el que brilla. Así que, por favor, hay que ser más ubicados cuando se hable del rating y del éxito de otras personas ”, señaló.

El enfrentamiento se originó luego de que Medina comentara en su programa las características del set de “Edson pa’ qué más”, espacio que se emite los sábados en horario estelar por América Televisión.

La periodista calificó la escenografía como precaria y afirmó que parecía construida con materiales reciclados de otros proyectos televisivos. Además, cuestionó la inversión destinada a la producción del programa.

“Una persona que se respeta y respeta su trabajo dice no me fastidies” , expresó la conductora al referirse a las condiciones en las que se desarrolla el espacio televisivo.

Asimismo, dejó entrever que el canal habría apostado por un formato de bajo presupuesto y resumió su crítica con una frase que generó repercusión en redes sociales: “Este programa es bien barato” .

La respuesta de Edson Dávila

Las declaraciones de Medina no pasaron desapercibidas para Edson Dávila, quien respondió durante la edición del 23 de junio de “América Hoy”.

Con tono irónico, el conductor minimizó las críticas y defendió los resultados de su programa. “Gracias a Dios y con un sol. Como cuando empecé en mi casita. Ojo, líder en mi horario ah, por si acaso. Gracias, besitos” , manifestó.

Aunque los enfrentamientos entre Medina y figuras de América Televisión no son nuevos, esta vez el debate giró en torno a la relación entre presupuesto, producción y niveles de audiencia, un tema que volvió a enfrentar a dos de las personalidades más conocidas de la pantalla chica peruana.

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