Janet Barboza responde a Magaly Medina y defiende programa de Edson Dávila. (Foto: Redes sociales)
Janet Barboza responde a Magaly Medina y defiende programa de Edson Dávila. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

La controversia entre figuras de la televisión peruana sumó un nuevo capítulo luego de que Magaly Medina cuestionara la producción y escenografía de “Edson pa’ qué más”, programa conducido por Edson Dávila. En respuesta, Janet Barboza defendió públicamente a su compañero y puso en duda los argumentos de la conductora de espectáculos.

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