La polémica en torno a Christian Cueva, Pamela Franco y Pamela López sigue dando de qué hablar. Luego de que López asegurara en ‘El Valor de la Verdad’ que Janet Barboza le contó sobre la supuesta pérdida de un hijo del futbolista por parte de la cantante, el popular ‘Rulitos’ salió al frente para defenderse y dejó un mensaje contundente: tiene pruebas de todo lo que dice.

Durante la última emisión de ‘América Hoy’, la conductora de televisión respondió con firmeza a la controversia en la que se ha visto envuelta.

“ Me siento viral, todo el mundo habla de mí. Muy bien. Yo soy una de las personas que apechuga” , comentó al inicio de su intervención. Sin embargo, lo más fuerte llegó después, cuando dejó en claro que no lanza información sin respaldo.

“Usted no va a encontrar una persona hipócrita ni mentirosa, ni que se esconde cuando las papas queman. Cuando las papas queman y si usted está involucrado, uno tiene que dar la cara. Yo todo lo que hablo tengo ahí guardadas capturas en mi teléfono . Solo diré eso” , afirmó de manera tajante, insinuando que podría mostrar pruebas si fuera necesario.

Las declaraciones de Barboza han causado indignación en Pamela Franco, quien ha negado rotundamente las versiones sobre una supuesta pérdida de un hijo con Cueva.

“La señora Janet ha dicho tantas cosas. Ha dicho que Cueva me ha comprado una casa, quiero que me demuestre que me compró una casa. Que me demuestre algo ”, expresó Franco, exigiendo evidencias sobre las afirmaciones difundidas en televisión.

Además, la cantante criticó duramente que se capaz de un tema tan delicado sin pruebas: “ Decir algo tan delicado en televisión nacional y basarse en un ‘me lo contaron’ no es justo ”, sentenció.