Janet Barboza, conductora de “América Hoy”, llegó al set de “Está noche” para ofrecer una sincera entrevista con la Chola Chabuca. En su reveladora conversación, la popular ‘Rulitos’ sorprendió al contar que ha recibido más de 10 cartas notariales.

Al hablar de su trabajo como conductora de televisión, Janet Barboza aseguró que se ha ganado algunos problemas por sus comentarios sobre personajes de la farándula local. Incluso admitió que recibió diversas cartas notariales, entre ellas, algunas del esposo de Magaly Medina.

“Con Alfredo Zambrano, no sé por qué se ha molestado conmigo. Me manda una carta porque yo dije ‘pingüino’ y se siente aludido”, expresó.

Janet Barboza ofreció una sincera entrevista a la Chola Chabuca. (Foto: Instagram)

“Luego dije ‘codo’ y se sintió aludido y me manda otra carta notarial. Luego me envía otra por decirle que era ‘chiquito’ y por hacer esto (gesto de pingüino). ¿Por qué se da por aludido? Está en el medio. No dice su esposa que si alguien está casado con alguien del medio, ya forma parte dé“, señaló.

Además, la conductora de televisión dio detalles respecto a su relación con Rafael Cardozo; a quien conoció cuando él tenía 19 años, recién había llegado al Perú y protagonizaron un videoclip.

“Yo fui antes que Cachaza (Carol Reali) en su vida”, señaló Janet Barboza en la entrevista con la Chola Chabuca. Además, aseguró que todavía mantiene contacto con el brasileño.

Janet Barboza revela romance con Rafael Cardozo. (Foto: Instagram)

Por otro lado, Janet Barboza afirmó que sí se ha hecho retoques estéticos. “Yo lo que tengo son retoquitos… Me he hecho una cosita en la oreja, el mentón y la naricita”, dijo ante la sorpresa de la Chola Chabuca.