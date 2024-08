La conductora de “América hoy”, Janet Barboza, no se quedó callada y le respondió iracunda a Nicola Porcella, quien minimizó el magazine durante una transmisión en vivo. ¿Qué dijo exactamente y por qué se molestó la presentadora de televisión?

El actor, junto a Wendy Guevara, realizó un live en sus plataformas donde despotricó contra el programa de espectáculos que días antes había emitido un informe donde daba detalles de los costosos accesorios que usa .

El exintegrante de “La casa de los famosos” se molestó porque expusieron los precios de sus relojes y dijo que esta información pone en peligro a sus familiares, quienes lo llamaron preocupados.

PUEDES VER: Nicola Porcella debuta como presentador de televisión en México

“No conozco ese programa, no sé de ese programa [con sarcasmo]. Pero se pasaron Wendy, pusieron todo lo que tengo ahora. O sea, qué les importa lo que yo gasté en relojes, pusieron los precios, pusieron todo y obviamente mi familia llama toda asustada . Eso no se hace”, comentó el modelo.

Ante esto, Janet Barboza aprovechó la edición de este lunes para dar su descargo, en el que defendió a “América hoy” y criticó las resientes declaraciones de Nicola Porcella.

“Son aquellas personas que hacen una cosa y luego dicen otra. Primero tienen un pasado tormentoso y, de pronto, de noche a la mañana se envuelven en un manto de santidad. Eso pasa con Nicola Porcella [...] Ahora sale iracundo a desconocer el programa, a ponerse en plan de víctima porque, desgraciadamente, en estos tiempos eso funciona. Pero eso a mí me da igual”, sostuvo.

Más adelante, la amiga de Ethel Pozo reveló que fue el mismo actor quien envió la foto de su reloj Rolex a Rafael Cardozo para que lo publiquen en el programa.