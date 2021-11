La conductora del programa “América Hoy”, Janet Barboza, rompió su silencio y se pronunció respecto a las declaraciones de Patricia Simons, abogada de Melissa Paredes, que en conversación con “Magaly TV, la firme” aseguró que la modelo está suspendida sin percibir sueldo y a la espera del fin de su contrato, el cual no sería renovado.

Al respecto, Janet Barboza tomó la palabra y aprovechó unos minutos del programa matutino de América TV para aclarar que, hasta donde ella sabía, Melissa Paredes sigue siendo su compañera.

“El día de ayer, en un programa de televisión, se han dicho muchas cosas respecto al programa ‘América Hoy’ que no se ajustan a la verdad. Por supuesto, me estoy refiriendo a nuestra compañera Melissa Paredes, y cuando digo compañera es porque, yo al menos, no me he enterado de ningún otro tipo de información hasta el día viernes que he viajado, ella seguía siendo nuestra compañera”, manifestó Barboza.

Asimismo, aconsejó a Melissa Paredes que tenga cuidado con la persona que eligió para que ejerza su defensa en medio de su proceso de separación del futbolista Rodrigo Cuba, quien actualmente juega en la César Vallejo.

“Tengamos cuidado cuando permitimos que un profesional sea nuestra voz y de pronto dice cosas que no se ajustan necesariamente a la verdad, porque finalmente cuando sale la verdad a la luz una personas puede quedar como mentirosa... Al final, cuando sale el equipo de prensa de GV a dar su descargo, nos vamos a encontrar con situaciones que no coinciden”, manifestó.

“En aras de la tranquilidad tratemos de ajustarnos a la verdad. Lo que la empresa tenga que decir, tengo entendido que lo hará a través de la prensa y con un comunicado como corresponde”, agregó Janet Barboza.

POLÉMICA DE MELISSA PAREDES

Como se recuerda, la polémica en torno a la separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba empezó cuando la presentadora de “América Hoy” fue captada en una comprometedora situación al lado del bailarín Anthony Aranda. Tras estas imágenes, Paredes señaló en redes sociales que su relación con su todavía esposo había terminado a finales de septiembre. Por su parte, el popular ‘Gato’ salió a desmentir esta declaración.

Desde ahí, cada uno se ha pronunciado a su manera. Mientras Melissa Paredes apareció en televisión junto a su abogada, el deportista respondió a las acusaciones de presunto maltrato con un extenso comunicado en redes sociales. Hasta el momento se desconoce si los famosos han llegado a una conciliación para su divorcio.

