Janet Barboza habló sobre el vídeo publicado por Paolo Hurtado en sus redes sociales, en el que acepta haberse equivocado y pide perdón por sus acciones a su actual esposa Rosa Fuentes y sus hijos.

En ese sentido, la conductora afirmó que no cree en sus disculpas, ya que debería haberse mostrado llorando para poder confiar en que se arrepiente de verdad, por lo que quedó descontenta con las disculpas públicas.

“Yo me he quedado con este perdón como un sin sabor porque yo lo quería ver a un Caballito Hurtado sudando, yo lo quería ver llorando como El Coyote (Rivera)”, expresó en la última edición del programa de espectáculos.

Además, le recomendó a Rosa Fuentes que considere bien si desea o no retomar la decisión con el futbolista, ya que, en sus palabras, las personas infieles no cambian, solo toman un descanso y vuelven a actuar de la misma manera.

“Yo no creo que deberían volver. Si te lo hace una vez, te lo va hacer dos y te lo va hacer tres porque gallina que come huevos aunque le quemen el pico. El infiel no cambia, el infiel descansa”, aseveró la popular “Rulitos”.