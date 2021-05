Tras representar al Perú en la reciente edición del Miss Universo, la modelo Janick Maceta visitó el programa de “El reventonazo de la Chola” y se refirió a su infancia en el distrito San Juan de Lurigancho, donde vivía junto a sus padres y sus abuelos.

“Yo nací en el Hospital Policía Nacional Del Perú, que queda en Jesús María, toda mi infancia la pasé en San Juan de Lurigancho, donde viven mis abuelos. A pesar que mis padres se dividían para sus distintos trabajos y poder darme mi educación, yo siempre volvía a mis raíces”, contó.

Maceta también reveló que ella era una de las pocas niñas de su zona que jugaba fútbol. “Yo jugaba con todos los niños del barrio, jugaba fútbol, era la única niña (que jugaba fútbol) aunque se sorprendan”, recordó.

En conversación con el personaje de Ernesto Pimentel, la modelo de 27 años animó a otros jóvenes a salir adelante pese a las dificultades de la vida.

“La belleza no me abrió alguna puerta, fueron mis ganas de salir adelante y mis ganas de superarme constantemente, el apoyo de mi familia que nunca me cortaba las alas. Mis padres que creían en mí y en mi visión, eso fue lo más importante”, dijo para las cámaras de América TV.

VIDEO RECOMENDADO