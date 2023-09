¡No ocultó su emoción! El implacable crítico gastronómico Javier Masías, quien noche a noche evalúa la calidad de los platillos que preparan los integrantes de “El gran chef: Famosos”, mostró su lado más emotivo al celebrar el debut de Milett Figueroa en el “reality” argentino “Bailando 2023″ con un breve y preciso mensaje en su cuenta de X, llamado antes Twitter.

Por otro lado, el jurado Masías se declaró una vez más fanático de la modelo peruana, quien cautivó al presentador de Bailando 2023 con su belleza y generó polémica en el programa de televisión argentino.

“Soy tu fan !!! Siempre para arribaaaa @mmilettfigueroa”, escribió Javier Masías citando una publicación del influencer Ric la Torre, en donde compartió un fragmento del baile que Figueroa hizo en el concurso.





¿Cómo fue el debut de Milett Figueroa en “Bailando 2023″?

Aunque su participación fue postergada del lunes 11 para el martes 12 sin motivo, la modelo peruana Milett Figueroa se presentó en “Bailando 2023″, el “reality” que Marcelo Tinelli conduce.

En su primer día, la modelo cautivó a Marcello Tinelli, quien no dudaba en mostrarle su interés con elogios y coqueteos. Por otro lado, la modelo expresó su deseo de radicar en Argentina eventualmente.

“No, primera vez no (de estar en Argentina), pero amenazo con quedarme, así que estoy preparándome, calentando y abriendo esta pista”, dijo Figueroa. “Amenazo porque me quiero quedar, siento realmente una energía bien bonita acá y además de que la gente me encanta”, agregó ante los elogios de Tinelli.