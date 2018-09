Javier Meneses y las modelos que lanzó a la fama en "Zona de Impacto" | FOTOS

El recordado conductor y productor de "Zona de Impacto", Javier Meneses, se encuentra pasando uno de los más difíciles momentos. Hace algunas semanas fue diagnosticado de cáncer en la tráquea, y el tumor que lo ataca ha avanzado tanto que ha perdido la visión del ojo derecho.

"Tengo un tumor maligno que se llama epidermoide y está en la tráquea. Mide seis centímetros. No se puede extirpar así nomás, es sangrante y no me permite respirar por la nariz, ni hablar bien", indicó al programa "Beto a saber".

Javier Meneses en "Beto a saber". (Video: YouTube/ATV)

Meneses fue el creador de "Zona de Impacto" a inicios de los 90, un programa donde las mejores modelos del país aparecían en ropa de baño.

Antes de su incursión en la televisión, Meneses trabajó en Estados Unidos como heladero y estríper, algo que cuenta en su reciente libro "El Sueño Americano". El empresario además vivió dos años en la clandestinidad tras ser acusado de ser parte de una red de tráfico de drogas.

Ya en 1990, inició su trampolín de modelos "Zona de Impacto", que duró en una primera etapa hasta 1997, volviendo luego en una corta temporada en 2010.

Entre las modelos que se hicieron conocidas gracias a "Zona de Impacto" se encuentran Olenka Zimmerman, Flavia Montero, Viviana Rivas Plata, Leslie Stewart, Verónica Alcalá, Paola Enrico, Melissa Loza, Liliana Mass, Vanessa Tello, Vanessa Jerí, Claudia Abusada, Giannina Luján y Korina Rivadeneira.