Jazmín Pinedo sorprendió a sus seguidores en redes sociales al confirmar que su familia está muy cerca de recibir a un nuevo integrante. La conductora de América Espectáculos anunció que en los próximos meses llegará un bebé a su hogar.
A través de su cuenta de Instagram, la popular ‘Chinita’ reveló que su hermana está embarazada y que tuvo que mantener la noticia en reserva hasta ahora, que ya pasó el periodo de riesgo de su embarazo.
Jazmín Pinedo reveló que se encuentra muy feliz con la noticia de que pronto llegará un nuevo integrante a su familia, ya que su hermana tendrá su segundo hijo.
“Por fin puedo contarles, la familia crece. Me explota el corazón Xiomara Pinedo. Te amo. La carita de mi Oli”, escribió la conductora de televisión junto a un emotivo video de su hermana.
Cabe resaltar que, a finales del 2024, Jazmín Pinedo se robó la atención de todos cuando se especulaba que estaba embarazada; sin embargo, fue la misma conductora de espectáculos quien descartó esta opción.
“Me falta tomar agua de Jamaica… No, no, no, imagínate. Yo creo que esas decisiones son muy importantes y creo que hay que tomarse el tiempo”, dijo Pinedo, quien actualmente mantiene una relación con el uruguayo Pedro Araujo.
