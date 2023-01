Jazmín Pinedo empezó el 2023 con grandes noticias en su vida personal y profesional, y es que no solo se conoció que tiene un nuevo interés amoroso, sino que también se graduó de la carrera de Publicidad y fue la encargada de dar el discurso en su graduación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Chinita’ compartió una serie de fotografías inéditas en las que se le puede ver con la toga y el birrete característico de un graduado. El post llegó acompañado de un emotivo mensaje.

“Los sueños no están para dejarse a medias guardados en un baúl”, escribió Jazmín Pinedo en su publicación de Instagram. Como era de esperarse, el post de la ‘Chinita’ fue bien recibido por sus amigos y seguidores.

En la sección de comentarios destacan mensajes de amigos y conocidos pertenecientes a la escena artística peruana. Destacan nombres como Cristian Rivero, Micheille Soifer, Rebeca Escribens, Johanna San Miguel, Vanessa Jerí, Ernesto Pimentel, Laura Huarcayo, Jessica Tapia y más.

¿Cómo fue el discurso de Jazmín?

Como se sabe, la exparticipante de ‘Esto es Guerra’ fue la encargada de dar el discurso de graduación, donde resaltó que, aunque después de muchos años logró culminarlo, los sueños se tienen que cumplir.

“Si decidiéramos pasar en una especie de película rápida todo lo que vivimos, sentimos o experimentamos para llegar hasta aquí, seguramente todo aquello terminaría en un bello suspiro, lleno de satisfacción y seguramente mucho orgullo”, leyó las primeras líneas de su discurso.

“Recuerdo cuando entré por primera vez con el sueño de convertirme en una publicista, como muchos de ustedes, en mi caso era mucho más joven y tenía mucho más tiempo, aun así, no fue sencillo mientras me repartía entre mi trabajo como modelo y mi sueño de ser una profesional en el rubro. En aquel entonces la vida me llevó por otro camino, que seguro algunos aquí conocen, pero siempre supe que los sueños están para cumplirse y no dejarse a medias guardados en un baúl. Después de muchos años decidí terminar mi carrera motivada de una manera diferente, ya no solo era el de culminar un sueño y el de alcanzar un objetivo, sino el de ser un ejemplo para mi hija”, añadió, notablemente emocionada.

