El programa “Magaly TV: La Firme” realizó un reportaje sobre los montos que cobra Jazmín Pinedo por cada publicación que realiza en sus redes sociales.

“Se lleva sus mil coquitos por historia, por una publicación en su Instagram se lleva US$2,000 y si realiza un video son US$2,500, pero el precio varía cuando las publicaciones se duplican en Facebook lo que le generaría un ingreso de US$3,000”, indica el informe del programa de espectáculos.

“Magaly TV: La Firme” también mostró un tarifario de precios de otras figuras de la farándula peruana. Sin embargo, se remarca que Pinedo es unas figuras favoritas de las marcas.

Jazmín Pinedo y su sueldo como influencer

Como se recuerda, fue en 2017 que Jazmín Pinedo fue la primera famosa peruana que llegó al millón de seguidores en Instagram. La popular ‘Chinita’ contó a la revista 15 Minutos sobre su logro.

“Fui la primera peruana en llegar a un millón de seguidores en Instagram. Creo que lo he logrado con trabajo constante. Si estás en la tele y no entiendes lo importante que son el público y la exposición, no estás siendo sincero en aceptar su papel en tu éxito. Hay que mantener al público cautivo, innovando siempre, pues siempre quieren ver más cosas de tu entorno”, sostuvo.

