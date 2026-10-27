La presentadora de televisión Jazmín Pinedo reveló en su programa que sufrió el robo de una maleta guardada en su automóvil, en cuyo interior se encontraba una tablet de marca Apple, conocida como iPad, con recuerdos y fotografías familiares de gran valor sentimental.

Durante la emisión de ‘Más Espectáculos’ (América TV), contó lo ocurrido y aprovechó las cámaras para enviar un mensaje directo a quienes tienen su equipo con la esperanza de recuperarlo.

“Hace poco nos robaron una maleta del auto, donde estaba el iPad. Más bien, si me estás mirando, devuélveme el iPad, habían fotos lindas, se perdieron varias cosas”, expresó.

La conductora no dio más detalles sobre el lugar exacto del robo ni precisó si ya presentó una denuncia formal ante las autoridades policiales.

Jazmín relata que recientemente les robaron una maleta del auto donde estaba su iPad, junto con fotos y otras pertenencias. Luego conversa sobre los squishies, juguetes antiestrés que forman parte de una colección y que considera un posible regalo.

La respuesta de su hija para Navidad

En el mismo espacio, Jazmín compartió una tierna anécdota familiar relacionada con las próximas fiestas navideñas.

Y es que, según dijo, suele organizar sus gastos con meses de anticipación, por lo que le preguntó a su pequeña qué regalo le gustaría recibir este año, previendo que tal vez pediría una nueva tableta.

La conductora no dio más detalles sobre el lugar exacto del robo ni precisó si ya presentó una denuncia formal ante las autoridades policiales. | (Foto: Instagram @jazminpinedo)

Sin embargo, la respuesta de la menor la tomó por sorpresa, pues prefirió un sencillo juguete antiestrés en lugar de un objeto costoso.

“Le dije a mi hija que qué quería que le regale para Navidad, porque tres meses antes tengo que ir anticipándome”, recordó, agregando: “Me dijo: ‘No, mami, no me regales un iPad, regálame un squishy’. La miré con un amor, de verdad que me la pone sencilla, pero está chiquita”.

Pinedo explicó que estos juguetes blandos cuestan alrededor de cinco dólares y comentó, entre risas, que espera que su hija conserve esa sencillez con el paso de los años.

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