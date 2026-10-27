No dio más información sobre cómo ocurrió el hecho ni especificó si acudió a una comisaría para entablar una denuncia formal ante la Policía Nacional. | Foto: Archivo EC
No dio más información sobre cómo ocurrió el hecho ni especificó si acudió a una comisaría para entablar una denuncia formal ante la Policía Nacional. | Foto: Archivo EC
Por Redacción EC

La presentadora de televisión Jazmín Pinedo reveló en su programa que sufrió el robo de una maleta guardada en su automóvil, en cuyo interior se encontraba una tablet de marca Apple, conocida como iPad, con recuerdos y fotografías familiares de gran valor sentimental.

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