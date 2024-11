La conductora de “Más Espectáculos”, Jazmín Pinedo, reapareció en un evento público acompañando a su expareja Gino Assereto en su debut en la obra musical “Hombres a la plancha”. Al ser consultada por su presencia, aseguró que apoya al padre de su hija y también se animó a despejar los rumores en torno a un posible embarazo.

La popular ‘Chinita’ aclaró los rumores que indican que estaría en la dulce espera de su primer bebé con su novio uruguayo Pedro Araujo. Según dijo, esos anuncios son “importantes” y “hay que tomarse el tiempo”.

“Me falta tomar agua de Jamaica… No, no, no, imagínate. Yo creo que esas decisiones son muy importantes y creo que hay que tomarse el tiempo”, aclaró sobre la posibilidad de tener un bebé.

Asimismo, la presentadora de televisión también contó que en los próximos días viajará a Uruguay para reencontrarse con su novio Pedro Araujo, con quien mantiene una relación a distancia, ya que él reside en dicho país, mientras ella trabaja en Perú.

Sobre el debut de Gino Assereto sobre las tablas en el musical “Hombres a la plancha”, la popular ‘Chinita’ se mostró emocionada y feliz por el éxito del padre de su hija. Aseguró que ambos mantienen una relación de amigos y padres.