Resumen

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Jazmín Pinedo hace caso omiso a las críticas sobre su participación en el mundial Rusia 2018. (Foto: Instagram / Jazmín Pinedo)
Jazmín Pinedo hace caso omiso a las críticas sobre su participación en el mundial Rusia 2018. (Foto: Instagram / Jazmín Pinedo)
Por Redacción EC

Han pasado ocho años desde que fue enviada a cubrir el evento deportivo más importante del mundo; sin embargo, las críticas contra Jazmín Pinedo no cesaron por buen tiempo. Ahora, la conductora de televisión hace caso omiso a los comentarios negativos y asegura haber superado dicha etapa.

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