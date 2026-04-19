Han pasado ocho años desde que fue enviada a cubrir el evento deportivo más importante del mundo; sin embargo, las críticas contra Jazmín Pinedo no cesaron por buen tiempo. Ahora, la conductora de televisión hace caso omiso a los comentarios negativos y asegura haber superado dicha etapa.

A puertas de celebrar un nuevo mundial de fútbol, la conductora de televisión aseguró que su pasión por el deporte sigue intacta y que no tiene problemas en escuchar algunas críticas sobre el pasado.

Y es que Jazmín Pinedo acaba de asumir un nuevo reto profesional ligado al deporte y no tiene reparos en asegurar que dará lo mejor de sí para disfrutar de esta oportunidad.

Jazmín Pinedo lleva cuatro años al frente de "+Espectáculos", un espacio que, asegura, le cambió la vida. (Foto: Mario Zapata) / Mario Zapata N.

“Volver a estar de la mano del deporte en esta campaña refleja mucho de mi historia, de cómo he aprendido a enfrentar las críticas y seguir adelante siendo fiel a quien soy”, declaró la popular ‘Chinita’ en un reciente encuentro con la prensa.

“Más allá de las críticas siempre he apostado y creído en mí, he intentado hacer la diferencia en todo lo que hago y agradezco a Betsson por permitirme ser parte de este gran equipo”, agregó.

Sobre su nuevo trabajo como embajadora de la popular marca de apuestas deportivas, Pinedo aseguró sentirse “entusiasmada” porque su pasión por el fútbol “sigue intacta”. Además, señaló que han pasado tantos años que ahora tiene un mayor conocimiento del deporte rey.

Jazmín Pinedo y su estadía en Rusia cubriendo el Mundial 2018. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, en el mundial Rusia 2018, Jazmín Pinedo fue duramente criticada por ser enviada por el canal que tenía los derechos de transmisión para realizar enlaces en directo para los programas de entretenimiento, rubro que maneja hace muchos años.

Ahora, con varios años frente a cámaras por su trabajo como conductora de “Más Espectáculos”, Jazmín Pinedo asume un nuevo reto ligado al deporte, pero ya sin miedo, sino con mucho optimismo por lo que sucederá en la Copa Mundial de Fútbol de 2026, que se celebrará conjuntamente en Canadá, México y Estados Unidos, a partir del próximo 11 de junio.