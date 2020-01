Jazmín Pinedo se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser presentada como la flamante conductora de “Esto es guerra”; sin embargo, la popular ‘Chinita’ no ha tardado en salir a defenderse y revelar cómo se dio su sorpresiva incorporación al reality.

Luego que Latina demandara el pago de casi medio millón de soles por incumplimiento de contrato, la presentadora de televisión rompió su silencio y reveló por qué no avisó a su ‘ex casa’ sobre su ingreso a “Esto es guerra”.

“Todo fue super rápido, recibí la llamada hoy (lunes) y yo estaba con muchas cosas encima. Cuando me hacen esa propuesta me emocioné un montón”, indicó la nueva conductora a las cámaras de “Magaly TV: la firme”.

"No nos hagamos los tontos, esta es una estrategia, yo no podía develar mi última firma”, añadió la presentadora de televisión.

Jazmín Pinedo responde cómo fue su salida de Latina e ingreso a EEG

Y es precisamente lo que dijeron sus excompañeras, Karen Schwarz y Cathy Sáenz, en el matutino “Mujeres al mando”. Según revelaron, no habían mantenido ningún tipo de comunicación con Jazmín y se enteraron de su ingreso al reality por televisión.

La esposa de Ezio Oliva se mostró muy afectada por la salida de su compañera, pero le deseó lo mejor en su nuevo trabajo.

Por su parte, Jazmín se pronunció sobre su situación actual durante su participación en “Esto es guerra” y dijo que sentirse agradecida por la oportunidad de volver al lugar donde empezó su carrera en televisión.

“Estoy demasiado feliz porque se me haya dado la oportunidad de volver a un canal donde yo me inicié tan chiquitita. Estoy demasiado agradecida con la vida por las oportunidades que me están dando en general y estar bajo el mando de un productor tan capo como lo es Peter”, manifestó Jazmín Pinedo.