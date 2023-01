Tras confirmar que se está dando una nueva oportunidad en el amor, la presentadora de televisión Jazmín Pinedo compartió en redes sociales una tierna fotografía al lado de su saliente uruguayo Pedro Araujo.

A través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Chinita’ compartió una fotografía que Pedro Araujo posteó en sus redes sociales.

Asimismo, en otras imágenes Jazmín Pinedo compartió detalles de sus vacaciones en Urubamba, Cusco, donde viene disfrutando de la tranquilidad del lugar y la compañía de su nuevo saliente uruguayo.

Jazmín Pinedo publica imágenes junto a su saliente

En una pasada edición de Más Espectáculos, Pinedo confirmó que está muy ilusionada con la posibilidad de entablar una relación con Pedro Araujo, con quien ya había sido captada de vacaciones en México y luego en Puerto Maldonado, Perú.

“No tengo novio porque novio es cuando estás comprometida y te dan un anillo de compromiso. Enamorado es cuando estás saliendo con alguien para apuntar a tener una relación. Hoy no tengo enamorado, pero estoy muy ilusionada”, dijo en el programa.

“No pensé conocer a alguien que me mueva la alfombra. Me estoy dando la oportunidad de conocer a una persona luego de casi 4 años. Estamos en el proceso de conocernos. Soy una persona que le gusta tomarse su tiempo y hacer las cosas a la segura y no porque sí. Hoy no tengo enamorado, pero estoy en el proceso de conocer a alguien para que quien saben, en algún momento así sea”, añadió.

Jazmín Pinedo habla de su novio

Como se sabe, Jazmín Pinedo y el uruguayo Pedro Araujo se conocieron en octubre de 2022, en la celebración del matrimonio de su hermana Xiomara Pinedo en Uruguay. Desde entonces, ambos se han frecuentado y podrían estar cerca de confirmar su relación.

