La presentadora peruana difundió en redes sociales el resultado del proyecto inmobiliario que realizó con su pareja, Pedro Araujo, en la costa uruguaya | Foto: Instagram / Composición EC
Redacción EC
La presentadora de televisión peruana compartió recientemente en sus redes sociales el proceso y resultado de la construcción de una casa en Uruguay, proyecto que realizó junto a su pareja, Pedro Araujo.

Y es que, Pinedo difundió un video mostrando la edificación del inmueble, característico por haber sido levantado utilizando drywall en lugar de materiales tradicionales como el ladrillo y cemento.

De ese modo, la conductora de televisión se refirió al proyecto como una “meta desbloqueada” y un “sueño” por su ubicación entre “el mar y el bosque”.

“Hace rato quería enseñarles la casa que hicimos en Uruguay! ¡Imagínate vivir aquí entre el mar y el bosque! Un sueño. Me encantó tanto el resultado que me preguntó: ¿Y si hacemos otra?”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe señalar que, según declaraciones previas de la exchica ‘reality’, su vivienda no fue concebida con el propósito de ser habitada por la pareja, sino que está destinada a la venta.

Tras la difusión del logro, Pinedo recibió numerosas felicitaciones por parte de sus seguidores y amigos cercanos en la plataforma digital.

Jazmín Pinedo y su novio
