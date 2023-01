Jazmín Pinedo reveló que la Miss Venezuela era su candidata favorita para llevarse la corona del Miss Universo y no la representante peruana, Alessia Rovegno. La conductora de Más Espectáculos se mostró disconforme con los resultados del certamen de belleza, quien como ganadora tuvo a la Miss USA. La exchica reality brindó su opinión luego de la polémica por el triunfo de Miss Estados Unidos, R’Bonney Gabriel, quien derrotó a las representantes de Venezuela y República Dominicana.

“Aunque muchas personas han generado cierta polémica, dando a entender que elle no debió haber ganado, pero eso siempre sucede. ¿Yo quién quería que gane? Yo quería que gane la venezolana o la de República Dominicana”, expresó notablemente decepcionada.

MISS UNIVERSO 2022: ¿EN QUÉ PUESTO QUEDÓ ALESSIA ROVEGNO?

Alessia Rovegno, nuestra despampanante Miss Perú, durante la preliminar del Miss Universo tuvo que presentarse ante 10 miembros de jurado en traje de baño, vestidos de gala y en traje típico para demostrar que está preparada para ser la próxima ‘reina del universo’. Tras su presentación, los jueces la califican y a partir de ahí se sabe si pertenece a las 16 concursantes con el puntaje más alto, quienes clasifican a la semifinal. Lamentablemente la calificación no se llega a saber, por lo que no se conoce el puesto exacto de nuestra representante, así lo dio a conocer Jessica Newton.

“Las 16 (participantes) más altos clasifican. Nunca se revela el puntaje de las candidatas”, escribió en su cuenta oficial de Instagram la organizadora del Miss Perú 2022.

Antes de los resultados, la Miss Perú compartió un mensaje en redes sociales. “Miss Universo no se trata de una noche o una corona. Se trata del trabajo y el compromiso que te identifica como persona antes y después de ser parte de ella. Aunque me he preparado para esta competición, desde la pasarela hasta el maquillaje y el peinado y discurso en público, también me siento feliz de tener la pasión por la educación inicial desde siempre para toda mi vida”, escribió en sus historias.