Tras la salida de Ethel Pozo de “América Hoy” empezaron a sonar diversos nombres para reemplazarla, entre ellos, Jazmín Pinedo. Ahora, la popular ‘Chinita’ aseguró que se encuentra en conversaciones con América Televisión para renovar su contrato para el 2026.

La conductora de “+ Espectáculos” reveló que está definiendo su futuro en el canal. A través de sus redes sociales, la ‘Chinita’ aclaró su situación laboral.

“Me encantaría seguir en América, actualmente venimos teniendo conversaciones para definirlo, ya que mi contrato se termina ahorita. Agradezco la confianza del canal que siempre me tiene en cuenta para nuevos proyectos, pero aún nada está definido”, señaló Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo habló sobre la posibilidad de sumarse a "América Hoy". (Foto: Instagram)

Asimismo, Pinedo aseguró que ella toma las decisiones de sus nuevos proyectos pensando en el bienestar de su hija y su familia.

“En más de una ocasión he rechazado proyectos, siempre suelo analizar bastante las cosas, me gusta tomarme mi tiempo para estar segura. Además, pesa mucho cómo impactan las decisiones en la vida de mi hija y los que amo. No pienso solo en el momento sino de cara al futuro”, precisó.

De esta manera, el nombre de Jazmín Pinedo empezó a sonar como posible reemplazante de Ethel Pozo en “América Hoy” para la temporada 2026.