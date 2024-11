Tras la difusión de imágenes que muestran a Christian Cueva y Pamela Franco por primera vez juntos, se ha generado diversos comentarios, entre ellos, el de la conductora de espectáculos Jazmín Pinedo, quien no tuvo reparos en hablar del tema y resaltó el trabajo del futbolista como animador del show.

Según dijo la popular ‘Chinita’ en “Más Espectáculos”, el futbolista y la cantante se mostraron muy románticos en su encuentro, y hasta se animaron a cantar temas como “Dile que nos amamos” y “Mi primer amor”.

“Primero la cancioncita que eligieron para casi casi oficializar... más románticos y Christian Cueva que además no paraba de repetir ‘mi primer amor’ y la señalaba”, dijo Pinedo en su programa.

“No sé si por ahí se metieron un traguito, es una pregunta, no estoy asegurando nada, pero es una fiesta, la gente está divirtiéndose, chelitas van y chelitas vienen y por ahí que se pusieron más contentos y eso los desinhibió para gritar su amor, no a puertas cerradas, si no sobre un escenario. Según mi experiencia y puedo equivocarme, los dos tienen cara de sazonados, de que estaban contentos, alegres”, agregó.

Jazmín Pinedo al ver juntos a Cueva y Pamela Franco: “Los dos tenían cara de sazonados”

Para cerrar el tema, Jazmín Pinedo resaltó la habilidad que tiene Christian Cueva para interactuar con el público en este tipo de eventos musicales.

“Christian Cueva además de la pelota maneja bien el escenario, parecía conductor, animador... Mañana me va quitar el trabajo, estaba empiladísimo, realmente se nota que está contento por ya no ocultar esta situación”, precisó.