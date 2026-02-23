Jazmín Pinedo sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir contenido junto a la artista argentina Tini, con quien grabó un video en el que señala que le pidió “consejos sobre el amor”.

A través de su cuenta de Instagram, la popular ‘Chinita’ comentó que hizo un viaje relámpago a Uruguay para entrevistar a la artista argentina para “+ Espectáculos”.

“Estoy en Uruguay realizando un viaje relámpago, pero cargado de muchas emociones pues pude conocer a Tini, a quien le pedí consejos sobre el amor, ja, ja... mentira, viajé hasta aquí para hacerle una entrevista linda. Atentos a sus fans en Perú, que nos visitará el próximo 30 de mayo con su gira Futtura World Tour”, señaló la presentadora de espectáculos.

La ‘Chinita’ emitirá la entrevista en el programa “+ Espectáculos”, que conduce en América Televisión, donde no solo contará sobre su buen momento en la música; sino de gran expectativa que tiene para el show que brindará en Perú.

Actualmente, Jazmín Pinedo se ha consolidado como conductora de América Televisión, quien tras cuatro años al frente del programa “+ Espectáculos”, se mantiene como líder en su horario.

Sobre Tini, próximamente llegará a Perú para ofrecer un concierto el 30 de mayo en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su “Futtura World Tour”. Las entradas siguen a la venta a través de Joinnus.