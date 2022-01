La conductora Jazmín Pinedo reapareció en TV el último lunes reemplazando a Valeria Piazza en la conducción de “América Espectáculos”. La ‘Chinita’ estuvo acompañada de Brunella Horna, con quien conversó sobre cómo pasaron los personajes de la farándula las fiestas de Año Nuevo.

La exconductora de “Esto es guerra” abordó la historia de Jefferson Farfán y resaltó lo enfocado que está en su trabajo como futbolista ahora que se encuentra soltero. Además, resaltó su labor como influencer en redes sociales.

“Uno no puede tener todo en la vida, no puede”, dijo la popular ‘Chinita’, quien también aclaró que ella está enfocada en su labor profesional, por lo que no está pensando en enamorarse por ahora.

“Tengo salud y tengo trabajo, no necesito nada más. Ya está, pero aplaudamos a quienes disfrutan del amor”, manifestó Jazmín, cuya última relación fue con el padre de su hija, Gino Assereto.





Jazmín Pinedo reemplaza a Valeria Piazza

Jazmín Pinedo sorprendió la mañana del lunes al aparecer como conductora de “América Espectáculos”. La modelo fue presentada por Federico Salazar. “Y ahora tenemos vientos nuevos en los espectáculos. Nos honra con su visita jazmín Pinedo”, dijo.

“Valeria Piazza no ha venido el día de hoy por temas de protocolo del canal, ella ya se los explicará, y yo estoy obviamente encantada cubriendo su lugar para colaborar un ratito con el equipo”, contó sin dar mayores detalles. Horas más tarde, la modelo contó que su pareja había dado positivo a COVID-19.

VIDEO RECOMENDADO

Jazmín Pinedo revela que le gustaría regresar a Esto es Guerra