La conductora de televisión Jazmín Pinedo confirmó que obtuvo un resultado favorable en la primera etapa del juicio que mantiene contra Latina, empresa que la demandó en 2020 por presunto incumplimiento de contrato tras su salida del canal para incorporarse a América TV.

En “Más Espectáculos”, la presentadora rompió su silencio y explicó que, si bien se dictó una sentencia beneficiosa para ella, prefiere mantener la reserva debido a que el proceso legal aún no concluye de forma definitiva en todas sus instancias.

“Ya es de conocimiento público que le gané un juicio a la empresa para la que yo trabajé en algún momento y sí, voy a referirme al tema”, expresó la conductora frente a cámaras antes de aclarar que aún existen asuntos pendientes por resolver.

Asimismo, dejó en claro que espera el cierre definitivo del caso para poder contar todo lo ocurrido. “Si bien he ganado este primer proceso, todavía hay algunas cosas que tienen que solucionarse”, comentó.

La conductora reconoció que esta situación legal se convirtió en una etapa complicada en su vida personal y familiar, calificando el proceso como una lucha bastante dura que se extendió durante muchísimos años.

“Voy a hablar en su momento cuando esto termine oficialmente para mí, que es algo que quiero muchísimo, porque no solamente ha afectado mi situación económica, la situación de mi familia, sino también mi salud”, dijo.

El video recoge las explosivas declaraciones sobre el matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona, así como la respuesta del cantante ante las críticas y comentarios sobre su relación y divorcio.

Los detalles del fallo judicial

De acuerdo con lo revelado en “Amor y Fuego”, el fallo judicial obligaría a Latina a pagar una cifra superior a los S/ 600 000.

Según el espacio de espectáculos, el canal habría intentado negociar el pago de dicha deuda en un cronograma de cuotas extendido a cinco años. Sin embargo, el pedido fue rechazado por las autoridades, estableciendo una ejecución rápida del desembolso.

El origen del conflicto se remonta al año 2020, cuando la conductora dejó el programa “Mujeres al mando” para asumir la conducción de “Esto es Guerra”. Ante esto, Latina interpuso una demanda inicial por S/ 450 000.

Aunque en julio de 2021 se dictó una sentencia en primera instancia en contra de Pinedo, la presentadora apeló la decisión y continuó con las acciones legales que hoy entran en una nueva etapa.

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