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El fallo judicial obligaría a Latina a pagar una cifra superior a los S/ 600 000 | Foto: Instagram (@jazminpinedo)
El fallo judicial obligaría a Latina a pagar una cifra superior a los S/ 600 000 | Foto: Instagram (@jazminpinedo)
Por Redacción EC

La conductora de televisión Jazmín Pinedo confirmó que obtuvo un resultado favorable en la primera etapa del juicio que mantiene contra Latina, empresa que la demandó en 2020 por presunto incumplimiento de contrato tras su salida del canal para incorporarse a América TV.

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