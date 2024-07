Una nueva víctima de violencia en el Perú. Se trata de Jazmín Zarzar Castro, Miss Perú La Libertad, quien recientemente denunció a su pareja por intento de feminicidio. De acuerdo al informe policial, César Dante Paredes Fonseca empezó a agredir a la reina de belleza porque le reclamó una presunta infidelidad.

Los hechos se reportaron al interior del departamento que ambos compartían en Huanchaco. Una amiga y una vecina intervinieron a tiempo y lograron salvar a la modelo, quien se encontraba herida y asustada por lo sucedido.

Los testigos llamaron a los uniformados, quienes se acercaron de inmediato al lugar de los hechos y detuvieron al sujeto que minutos antes había amenazado de muerte de Jazmín Zarzar Castro de solo 24 años.

Los exámenes confirmaron la agresión contra la estudiante de Comunicación Audiovisual y Cine. Ella terminó con lesiones en el cuello, cara y mandíbula .

Hace solo unos días, la Miss Teen 2023 también acusó a su pareja de violencia física y psicológica. La joven de tan solo 19 años se sentó en el programa de Magaly Medina y contó los innumerables episodios de agresión que vivió al lado del modelo belga Greg Michel , quien le lleva varios años de diferencia.