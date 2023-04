El programa más esperado. Desde la polémica en la que se vieron envueltos Brunella Horna y Richard Acuña después de que este último fuera el protagonista de la última revelación del programa Magaly TV La Firme, el público estuvo esperando el segmento que presentaría el programa de Jorge Benavides.

Los personajes en cuestión fueron Mascaly Medina y César Acuña, quienes fueron interpretados por Jorge Benavides, mientras que a Richard Acuña y Brunella Horna le dieron vida Danny Rosales y Alfredo Benavides respectivamente.

“No me llames, no me busques. Olvídate de mí”, fue la frase que expresó Brunella, o ‘Gordella’ como llamaron al personaje, claramente enojada mientras que su esposo Richard Acuña, ‘Teacuña’, corría pidiendo ayuda a su padre.