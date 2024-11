La noticia de la última semana en el mundo del espectáculo fue la confirmación del romance entre Christian Cueva y Pamela Franco, quienes no han dudado en subir a un escenario y dar entrevistas juntos. Ahora, el programa “JB en ATV” realizó una parodia sobre la oficialización de su relación.

En la reciente emisión del programa humorístico dirigido por Jorge Benavides, ‘Chikiplum’ interpretó a ‘Cuevita’, mientras que Dayanita hizo el papel de Pamela Franco. Ambos se mostraron muy románticos sobre el escenario.

Por su parte, Alfredo Benavides interpretó a ‘Luchito Mi Barrunto’, mientras que ‘Milechi’ dio vida a Pamela López, quien reclamaba el dinero para su cuenta de Netflix. La divertida parodia se emitió en ATV el pasado sábado 9 de noviembre.

Pamela Franco enamorada de Christian Cueva

Al ser consultada por lo que más le gusta del popular ‘Aladino’, la cantante de cumbia aseguró que es un gran bailarín. Por si fuera poco, aseguró que “no canta mal” y que uno de los puntos en común es que le gusta mucho la música.

“A mí me gusta como baila, si me preguntas a mí yo le pongo 10… Él no canta mal, tal vez no lo escuchen por ahí, él siempre canta, le gusta mucho la música y quizás tenemos eso en común. Tu compartes con él y siempre te estas riendo”, aseguró Franco a Radiomar.

Como se recuerda, la pareja hizo su primera aparición pública el pasado 1 de noviembre, durante un concierto de Pamela Franco. El futbolista subió al escenario, animó el show y selló su romance con un beso en la mejilla. Después, Christian Cueva le dijo “te amo” a la cantante en una entrevista para un programa de YouTube.

Christian Domínguez habla sobre Cueva