El futbolista peruano Jean Deza protagonizó una violenta pelea callejera el viernes 31 de julio con otros sujetos en el Callao, hecho que habría iniciado tras un intercambio de insultos y fue registrado en video por testigos y vecinos.
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