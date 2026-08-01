Hasta el momento, Jean Deza no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido | Foto: Archivo GEC / X / Composición EC
Hasta el momento, Jean Deza no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido | Foto: Archivo GEC / X / Composición EC
Por Redacción EC

El futbolista peruano Jean Deza protagonizó una violenta pelea callejera el viernes 31 de julio con otros sujetos en el Callao, hecho que habría iniciado tras un intercambio de insultos y fue registrado en video por testigos y vecinos.

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