El futbolista peruano Jean Deza protagonizó una violenta pelea callejera el viernes 31 de julio con otros sujetos en el Callao, hecho que habría iniciado tras un intercambio de insultos y fue registrado en video por testigos y vecinos.

Según información de medios regionales, el deportista habría protagonizado un enfrentamiento verbal con varias personas que terminó en gresca, luego de que algunos vecinos se acercaran a saludarlo y él, presuntamente, respondiera con insultos.

Y pensar que Jean Deza le prometio a Pedro Garcia que iba regresar a jugar por la seleccion peruana JAJJAAJa, ya no tiene solucion ese wn https://t.co/gLPYoaVHNb — Cremista (@Elmatakgones) August 1, 2026

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De acuerdo con los relatos recogidos en la zona, Jean Deza se retiró del lugar tras la discusión, pero habría regresado minutos después acompañado de otras personas para continuar el altercado.

En los videos difundidos se observa a Deza en medio de la pelea, mientras algunas personas intentan separarlo y otras alientan los golpes, además de la presencia de amigos del futbolista que también se sumaron al conflicto.

Hasta el momento, el futbolista no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido ni ha emitido una versión respecto al incidente registrado en el Callao.