Gabriela Álava declaró que su expareja, el futbolista peruano Jean Deza, la habría amenazado para evitar que presente una denuncia formal, luego de presuntamente haberla agredido física y verbalmente durante la noche de Año Nuevo, causándole graves daños.

Ante las acusaciones contra el deportista, la Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Deza, por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su exnovia.

Por ello, según el requerimiento judicial trascendido en Contracorriente, programa de Willax TV, la víctima detalló que Deza le suplicó entre lágrimas que no presentara una denuncia formal en su contra.

“Le reclamé lo que me había hecho, y él dijo: ‘Pensé que te había pasado algo, no reaccionabas, la cagué y enloquecí’. Lloró, y yo le dije que me pudo haber matado”, narró Gabriela en su testimonio.

MÁS INFORMACIÓN: Peritos de criminalística realizan prueba de luminol en domicilio de Jean Deza

En su declaración, Álava también aseguró que el futbolista intentó disuadirla por medio de amenazas. “Me lloraba para que no lo denuncie, pero le dije que lo haría. Luego me respondió: ‘Bueno, para que te vayas falta tiempo, atente a las consecuencias’”, agregó.

Sin pronunciarse respecto de las acusaciones, el deportista rompió su silenció, asegurando que “pronto regresará a jugar fútbol”. “Estábamos en una fiesta, habíamos tomado un poco de alcohol, pero bueno, como ya te dije hermano, ya está aclarado, va a salir la verdad y ya está. Yo voy a seguir jugando por más que a la gente no le guste”, dijo en “Amor y Fuego”.

Cabe precisar que el Poder Judicial programó la audiencia de prisión preventiva contra Deza para el jueves 23 de enero a las 9:00 a.m. Jean cuenta con antecedentes de agresión que datan del 2015, cuando fue acusado de violentar a la madre de su hijo.

En 2019 y 2020 se reportaron nuevos casos de violencia, incluida una denuncia de la modelo Jossmery Toledo, quien afirmó que Deza la golpeó en la nuca y sujetó con fuerza, dejándole visibles moretones.