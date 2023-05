Jean Deza había compartido un comunicado en el que le pedía perdón a Vanessa López y señalando que ahora habían retomado su amistad. Sin embargo, la relación amical no es igual con todas sus exparejas, pues en esta oportunidad Magaly Medina difundió imágenes en el que se le ve al futbolista gritando groserías en la puerta de la casa de Gabriela Alava.

En el informe que emitió esta noche ‘Magaly TV: la firme’ se le oye a la tía de Gabriela, Vilma Alava, contando cómo fue el horrible momento que vivió la familia.

Al parecer, el futbolista fue a la casa de la modelo a recoger sus cosas, pero se le oye a Deza reclamar a los gritos que le entreguen sus pertenencias y usar palabras soeces en la casa de su exnovia.

“Su sobrina no me quiere dar mis cosas ¿ya? Yo acá tengo pruebas de que he vivido acá (…) No, te c... porque voy a mostrar todo. No te voy a dejar ir a ningún lado”, fueron algunas de las groserías que dice el deportista de 29 años.

Pese a el video en el que se le ve a Jean Deza gritando, el futbolista salió a decir que todo estaba bien entre él y su expareja.

Vanessa López toma distancia de Jean Deza tras escándalo

La expareja del futbolista, Vanessa López, salió a aclarar que ha decidido poner punto final a la relación amical que tenía con Jean Deza tras el escándalo que se le ve haciendo en el informe de Magaly.

“Me veo obligada a escribir este comunicado, ya que en estos días después de lo anunciado por Jean Deza en sus redes sociales, me he sentido afectada por los comentarios negativos. Quiero aclarar que en su momento conversamos y acepté sus disculpas. Pero no tenemos ninguna relación amical. Ni algún vínculo sentimental que se me relacione con él. Doy por cerrado este tema”, se lee en el posteo que hizo.

¿Cómo reaccionaron los usuarios ante el nuevo escándalo de Jean Deza?

En la mañana del viernes 5 de mayo, en el Instagram del programa de Magaly Medina, publicaron el avance del escándalo de Jean Deza. A los pocos minutos, los usuarios reaccionaron.

“No me lo pierdo”, “Otra vez Jean Deza...”, “Pobre muchacho, que pida ayuda psicológica”, fueron algunos de los comentarios que se leen.