Luego que Jossmery Toledo asegurara que Jean Deza no la dejaba trabajar porque “era muy celoso”, el futbolista del Binacional se defendió y aclaró que él nunca le impidió trabajar, por el contrario, le decía que “trabaje porque me pedía tanta plata”.

En entrevista con el programa “Modo Espectáculos” de Latina, conducido por Karen Schwarz, el delantero peruano respondió a las acusaciones en su contra y precisó que él “cambió la vida” de Jossmery Toledo.

“Ella sabe todo lo que le he dado... Ahora sí podré disfrutar de todo mi dinero... Yo le cambié la vida a ella, ¡Imagínate pasar de San Juan de Lurigancho a San Isidro! ...De San Juan de Lurigancho a San Isidro”, incidió Jean Deza en Modo Espectáculos.

Por si fuera poco, Jean Deza también indicó que Jossmery Toledo le pedía dinero con mucha frecuencia y que incluso una vez le dio mil soles porque le dijo que no tenía plata, pero luego encontró cinco mil soles en su cartera.

“Sabes a mí lo que me fastidia es que ella es una malagradecida, es lo único que me molesta... Ella sabe la verdad. La señorita Toledo sabe cuánto ha derrochado la plata, ella no tenía dinero”, aseguró el futbolista peruano.

Como se recuerda, la noche del 7 de septiembre, Jossmery Toledo contó detalles de su relacióncon el exfutbolista de Alianza Lima en entrevista con Magaly Medina. Según dijo Toledo, ella rechazó una oferta de “Esto es guerra” porque “Jean Deza era muy celoso”.

“Habían propuestas (de ‘Esto es guerra’), sí, y yo le comenté a él y me dijo: ‘no, Jossmery, no te veo para la farándula, los espectáculos, no sé qué’”, dijo la modelo en ‘Magaly TV: La Firme’.

