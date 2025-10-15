La relación entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau volvió a acaparar titulares luego de que el programa “Magaly TV, la firme” difundiera un nuevo informe con imágenes del empresario entrando de madrugada a un hotel en Lima.

El material, emitido el martes 14 de octubre, muestra a Gabuteau llegando al establecimiento el sábado 11 de octubre a las 10:29 p. m., tras asistir a una reunión con su expareja Analía Jiménez, madre de su hijo. Según las cámaras del programa, el empresario permaneció en el lugar hasta las 2:04 a. m., cuando fue visto saliendo sin compañía.

El reportaje detalla que, antes de acudir al hotel, Gabuteau participó en un reencuentro con sus antiguos compañeros de promoción, donde coincidió con Jiménez. Ambos fueron captados conversando animadamente y posando juntos para fotografías grupales.

Jean Paul Gabuteau entró a un hotel tras reunirse con su ex en una fiesta. (Foto: Captura/Magaly TV: La Firme)

De acuerdo con el informe, Analía Jiménez abandonó el lugar cerca de las 10:30 p. m. junto a unas amigas, para luego tomar un vehículo por aplicativo hacia un destino no identificado.

Esta no es la primera vez que el matrimonio de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau se ve envuelto en controversias. En 2019 y 2020, la pareja protagonizó episodios públicos de confrontación, incluyendo peleas en la vía pública y un accidente vehicular que terminó en una comisaría.

En agosto de 2020, el empresario denunció a la presentadora por violencia familiar, alegando agresiones verbales y actos de control, como la instalación de un GPS en su vehículo.

Pese a estos incidentes, Silvia Cornejo ha sido señalada por su decisión de mantener la relación, actitud que muchos califican como la de “una mujer incondicional”, a pesar de los constantes rumores de infidelidad.

Horas antes de la emisión del reportaje, Silvia Cornejo compartió un video en sus redes sociales interpretando una canción con un mensaje directo y desafiante:

“Inhalo y exhalo y saco lo malo. Y a los que me critican, ja, ja. Neta, dan risa” , se le escucha cantar.

Aunque no mencionó explícitamente las imágenes de su esposo, su publicación fue interpretada como una respuesta indirecta a las especulaciones que se avecinaban tras el avance del programa de espectáculos.

Los conflictos entre Cornejo, Gabuteau y Jiménez se remontan varios años atrás. En diversas ocasiones, fueron vistos juntos en situaciones comprometedoras, como aquella vez en que el empresario fue captado con su ex en una playa del sur de Lima, provocando una fuerte crisis matrimonial.

Pese a todo, la ex Miss Perú ha optado por mantener la discreción pública y, en varios momentos, intentar una reconciliación con el padre de su hijo, aunque cada nueva aparición mediática reaviva el debate sobre su relación.