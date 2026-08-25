Gabuteau mostró la foto de su nuevo auto tras ausentarse del baby shower del bebé que espera junto a Cornejo | Foto: Instagram / Composición EC
Gabuteau mostró la foto de su nuevo auto tras ausentarse del baby shower del bebé que espera junto a Cornejo | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

El empresario y músico Jean Paul Gabuteau reapareció en redes sociales para mostrar un lujoso automóvil blanco, al que calificó como su “nuevo bebé”, días después de ausentarse del ‘baby shower’ de su segundo hijo con Silvia Cornejo.

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