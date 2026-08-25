El empresario y músico Jean Paul Gabuteau reapareció en redes sociales para mostrar un lujoso automóvil blanco, al que calificó como su “nuevo bebé”, días después de ausentarse del ‘baby shower’ de su segundo hijo con Silvia Cornejo.

La publicación ocurrió tras la confirmación del fin de su matrimonio de 11 años con Silvia, luego de que se difundieran imágenes donde Gabuteau aparecía besando a su expareja Analía Jiménez mientras Cornejo vive las últimas semanas de su embarazo.

Historia de Instagram de Jean Paul Gabuteau

El evento familiar contó con la presencia de figuras como Maju Mantilla, Marina Mora y Olga Zumarán. En ese sentido, tras la celebración, Cornejo agradeció a sus invitados por acompañarla en este momento especial.

“Hoy quiero agradecer de todo corazón a cada persona que fue parte de este día tan especial. Gracias a mi familia y amigos por acompañarme, por el cariño, los abrazos, los buenos deseos y por celebrar juntos la próxima llegada de mi pequeño”, escribió.

Mientras Cornejo compartía detalles del baby shower, Gabuteau optó por no asistir a la reunión y mantenerse alejado de los medios hasta su reciente actividad en Instagram, donde además de mostrar su nuevo vehículo promocionó el afiche de su tema ‘Otra vez sucedió’.

LEE TAMBIÉN: Silvia Cornejo rompe su silencio tras nuevo ampay de Jean Paul Gabuteau con Analía Jiménez

La ruptura se dio a conocer luego de que “Amor y fuego” difundiera imágenes del empresario junto a Analía Jiménez. Tras ello, Silvia Cornejo confirmó el término de la relación y la llegada de su segundo hijo con Gabuteau, con quien se casó en noviembre de 2024.