¡Enfadado! Jean Paul Santa María denunció haber sido estafado por el empresario Gustavo Eduardo Llange, quien promovió su gira musical en Europa, la misma que fue catalogada como “fracaso” tras la supuesta falta de público en sus presentaciones y posterior cancelación de dos conciertos.

Mediante una entrevista con “Magaly TV, la Firme”, el artista y esposo de Romina Gachoy, que llegó a Europa el pasado 26 de julio, dijo: “Sé que hay una colonia que estuvo muy expectante con mi llegada, pero obviamente siempre y cuando haya una publicidad de por medio”, dijo el cantante.

A su vez, la modelo uruguaya relató que sus presentaciones no tuvieron publicidad necesaria. Además, Santa María aseguró que Llange lo contrató por 5 shows en diferentes ciudades de Europa, pero solo habría cumplido con uno, en Roma (Italia). “No han salido bien por un tema de falta de profesionalismo”, denunció.

Aunque reconoció haber recibido el pago por el concierto, el cantante denunció que el empresario no cubrió sus viáticos y gastos de estadía en Italia, siendo pagados por uno de los socios de Gustavo. “Ha tenido que sacar uno de los socios de su dinero. Gustavo tenía que ver los gastos de la estadía, de la alimentación y la movilidad interna, hasta que nos vayamos, hasta el 7, cosa que no vio”, relató a Magaly Medina.

La respuesta del empresario





Ante las acusaciones de Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, el empresario peruano Gustavo Eduardo Llange se pronunció en el show de Magaly Medina, acusando al cantante de no ser popular y funcional para sus espectáculos. “El club Queens es una discoteca que trabaja a producción, entonces si el artista funciona, digamos que el evento va, si no funciona, el evento se cancela. Jean Paul no está funcionando lamentablemente”, comentó.

Por otro lado, aseguró que Jean Paul y Romina pidieron regresar al Perú, sin embargo no tuvieron éxito por falta de boletos. “Hemos ido a la agencia juntos y no hay cupo para regresarse, ni con bussines ni con nada”, comentó. No obstante, Santa María desmintió al hombre de negocios, indicando que pagó sus propios boletos. “Desde que llegamos la experiencia que hemos tenido con este señor Gustavo es de abandono. Nos ha estafado, me ha recontra estafado”, finalizó.