El cantante peruano Jean Paul Santa María renunció de forma “irreversible” a la Gran Orquesta Internacional tras conocer las nuevas infidelidades de su jefe y propietario del grupo, Christian Domínguez.

Por ello, mediante un extenso comunicado que publicó en redes sociales, el esposo de Romina Gachoy informó que no continuará más en la agrupación de cumbia luego de presentarse en su último concierto en Arequipa.

“Deseo de todo corazón que toda esta situación (el caso de los ampáis) pueda mejorar para todas las partes afectadas y mi decisión irreversible en este momento es retirarme de la orquesta luego de cumplir con mi último contrato”, escribió el artista.

De ese modo, Santa María habló también de Christian Domínguez, indicando que se le presentó como un líder, respetuosa a su familia, trabajador y muy profesional, pero que no tenía una amistad íntima con el presentador de América hoy.

“No soy alcahuete de nadie y no me presto para nada que vaya en contra de mi paz y la de mi familia”, sentenció Jean Paul Santa María, obedeciendo así el pedido de su pareja Romina Gachoy, quien le pidió previamente abandonar el grupo.

“A mí no me gusta que Jean Paul esté en una orquesta en la cual la persona que es líder de esta orquesta tenga esta falta de valores a mí no me hace gracia”, manifestó Romina durante una entrevista con Magaly Medina.





Jean Paul Santa María renuncia a la Gran Orquesta Internacional

Jean Paul Santa María renuncia a la Gran Orquesta Internacional

Jean Paul Santa María descarta haber conocido a Mary Moncada y Alexa Samamé como parejas de Christian Domínguez





En otra parte del comunicado emitido por Santa María, el músico afirmó que no estaba consciente de las acciones cometidas por su jefe, Christian Domínguez, aseverando que solo trabajaba en las giras musicales.

“¡Era un empleado más de la empresa y la orquesta era el medio con el cual yo generaba un sustento para mí familia y punto!”, sentenció el exnovio de Angie Jibaja.

Por tal motivo, el cantante deslindó su vínculo cercano con Domínguez y explicó que pudo conocer a Mary Moncada y Alexa Samamé, ambas parejas clandestinas de Christian, pero que no estaba enterado del romance que tenían.

Jean Paul explicó que a Moncada le presentaron como una organizadora de eventos, mientras que a Samamé como familiar de Carlos Yaipén, representante del empresario y figura de América TV.

“Quiero que quede claro que en ningún momento a estas dos personas se les vio tener algo comprometedor con Christian. Repito, en ningún momento, sino por él contrario, todo se veía normal hasta ahora que veo todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor”, alertó Jean Paul.

Posteriormente, Santa María compartió en su cuenta de Instagram, varias capturas de pantalla en donde su esposa, la uruguaya Romina Gachoy conversa con la joven Alexa Samamé, quien descarta a Jean Paul como parte del círculo íntimo de Domínguez y conocedor de su relación.





Chats de Romina Gachoy con Alexa Samamé, en donde la joven sostiene que Santa María no conocía el romance que ella tuvo con Domínguez | Foto: Instagram

Chats de Romina Gachoy con Alexa Samamé, en donde la joven sostiene que Santa María no conocía el romance que ella tuvo con Domínguez | Foto: Instagram

Chats de Romina Gachoy con Alexa Samamé, en donde la joven sostiene que Santa María no conocía el romance que ella tuvo con Domínguez | Foto: Instagram