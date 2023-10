El cantante Jean Paul Santa María habló nuevamente sobre el estado de su separación y el vínculo que tiene con su expareja, la modelo uruguaya Romina Gachoy.

Durante una entrevista con el diario Trome, Santa María afirmó que se mantiene enfocado en reconquistar a la mamá de su último hijo. Asimismo, indicó que le duele ver a Gachoy aseverando que una reconciliación de ambos es inviable.

“[...] Yo le he hecho sentir a ella que a mí me duele, me afecta que a ella se le vea tan firme en esa postura de que no hay una reconciliación. Ella tampoco ha dicho que no, que puede ser, pero también puede ser que ya no volvamos a estar juntos”, relató el músico.

Jean Paul Santa María expresó su dolor por la reacción de Romina Gachoy, quien sintió que él estaba forzando las cosas para crear la impresión de que ya estaban juntos, según dijo Santa María. El cantante aclaró que simplemente quería pasar un momento juntos para fortalecer su relación.

“Eso me mata, me duele. [...] Respeto sus tiempos, sus espacios y sobre todo su paz. Mi invitación fue para pasar un momento juntos. [...] No estoy pensando en querer hacer algo mediático ni mucho menos. Mi enfoque está en reconquistarla, enamorarla y en poder recuperar mi matrimonio: mi relación con ella”, dijo el cantante.

¿Por qué Romina Gachoy lloró en la cena que Jean Paul Santa María preparó?

Según el artista, su expareja Romina Gachoy lloró en la cena que este preparó porque creyó que había llamado a las cámaras de Magaly TV la Firme. Sin embargo, Jean Paul acusó a los trabajadores del restaurante de hacerlo.

“Lo que pasa es que Romina pensó que yo había llamado (a las cámaras). Hace unas semanas, cuando ella estaba en ‘América hoy’, le mandé un audio bonito que me salió del corazón, pero algunos medios se agarraron de eso para decir que todo estaba ‘armado’”, comentó.