El conflicto familiar entre Angie Jibaja, Jean Paul Santamaría y Romina Gachoy volvió a escalar, esta vez con una nueva denuncia policial que podría reabrir el caso judicial que los involucra desde hace años.

Según reveló Magaly TV La Firme el 12 de agosto, Jean Paul acudió a la comisaría de Barranco para acusar a la madre de sus hijos de presunta violencia psicológica y desobediencia a la autoridad.

De acuerdo con el reporte, el artista afirma que Jibaja habría incumplido las medidas de protección dictadas en 2021, las cuales prohíben mencionarlos en medios o redes sociales y realizar comentarios que afecten la percepción que tienen de su padre. El hecho que motivó la denuncia sería un video en vivo en el que la modelo volvió a referirse a la crianza de los menores y lanzó graves acusaciones contra Santamaría y su pareja.

En el material transmitido, Angie aseguró que sus hijos se trasladan solos del colegio a casa, exponiéndolos a la inseguridad ciudadana, y advirtió: “Si a uno de mis niños le pasa algo, es directamente culpa de Jean Paul Santamaría y de su esposa”. Según el denunciante, estas afirmaciones constituyen hostigamiento y manipulación emocional hacia los menores.

El informe policial menciona que Jibaja también habló de “posible abuso” contra los niños, calificó a Jean Paul de “narcisista” e incluso instó a uno de ellos a buscar el significado del término. Además, insinuó que podrían ser castigados o “torturados” por mantener contacto con ella.

No sería la primera vez que la modelo realiza declaraciones de este tipo. El mes pasado, apareció en un programa chileno de señal abierta donde volvió a tocar el tema de sus hijos. También se difundieron audios presuntamente enviados por ella a uno de los menores, aconsejándole que cuidara de su hermana y caminara “bajo las sombras” para evitar peligros.

Jean Paul afirma que sus hijos son “niños sanos, inocentes, nobles y sensibles” que merecen un entorno libre de tensiones. Por ello, ya en julio había presentado otra denuncia por violencia psicológica. Ahora, solicita que la justicia refuerce las medidas de protección para evitar nuevas infracciones. “Mis hijos están cansados de tanto abuso” , recalcó, pidiendo que la ley actúe con mayor firmeza.