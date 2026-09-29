Jefferson Farfán informó que la jueza que estuvo a cargo del caso contra Magaly Medina fue reemplazada por el juez Yoncen Muñoz. (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial - @magalymedinav)
Jefferson Farfán informó que la jueza que estuvo a cargo del caso contra Magaly Medina fue reemplazada por el juez Yoncen Muñoz. (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial - @magalymedinav)
Por Redacción EC

El caso legal entre Jefferson Farfán y Magaly Medina dio un giro inesperado tras confirmarse la sustitución de la jueza a cargo del proceso. El exfutbolista anunció públicamente que la magistrada Meysi Gonzales Salvador fue retirada del 32° Juzgado Penal Unipersonal de Lima, lo que anula la última audiencia y obligará a un nuevo magistrado a reevaluar desde cero el caso.

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