El caso legal entre Jefferson Farfán y Magaly Medina dio un giro inesperado tras confirmarse la sustitución de la jueza a cargo del proceso. El exfutbolista anunció públicamente que la magistrada Meysi Gonzales Salvador fue retirada del 32° Juzgado Penal Unipersonal de Lima, lo que anula la última audiencia y obligará a un nuevo magistrado a reevaluar desde cero el caso.

A través de sus redes sociales, Farfán informó que el caso estaba centrada en la audiencia de revocatoria de la pena realizada el pasado miércoles 16 de septiembre. En dicha sesión se evaluaba si correspondía modificar la condena impuesta a Magaly Medina, pasando de prestación de servicios comunitarios a una pena efectiva.

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Sin embargo, tras revisar los sistemas electrónicos del Poder Judicial y no encontrar respuesta, el exfutbolista acudió junto a su defensa legal a las instalaciones del 32° Juzgado Penal Unipersonal de Lima. Su objetivo era entrevistarse con la magistrada Meysi Jakelin Gonzales Salvador para conocer la fecha del fallo.

Jefferson Farfán informó que la jueza que estuvo a cargo del caso contra Magaly Medina fue reemplazada por el juez Yoncen Muñoz. (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial)

Para sorpresa de Farfán, la jueza Gonzales Salvador, quien condujo la audiencia del 16 de septiembre, ya no se encuentra a cargo de dicho despacho judicial. En su reemplazo fue nombrado recientemente el juez Yoncen Muñoz, titular que asume el expediente N° 01351-2020-0-1801-JR-PE-55.

“Hoy por la mañana me constituí conjuntamente con mi abogado al 32° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE LIMA para entrevistarme y averiguar con la Jueza Meysi Jakelin Gonzales Salvador la fecha en la que tenía programado resolver el Expediente y me doy con una gran sorpresa: Meysi Jakelin Gonzales Salvador YA NO ES LA JUEZA”, señala su comunicado.

Debido a que el nuevo magistrado no participó en la audiencia del pasado 16 de septiembre donde se debatió si Magaly Medina debía cumplir una pena efectiva, el sistema procesal penal obliga a dejar sin efecto lo actuado y a convocar a un nuevo debate desde cero, retrasando el fallo definitivo.

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y asegura que es él quien ha hecho mediático este tema. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

“Esto significa que es ahora este nuevo Juez Yoncen Muñoz, quien obviamente no conoce el expediente, el que tendrá que convocar a una nueva AUDIENCIA DE REVOCATORIA DE LA PENA, para que él en persona escuche a ambas partes, y emita una Resolución sobre la variación de la condena”, agrega la misiva.

Finalmente, Jefferson Farfán manifestó que hace pública esta situación para velar por el debido proceso y evitar cualquier tipo de irregularidad. “¡Llueve sobre mojado! Se repite la historia”, concluyó el futbolista en su comunicado.