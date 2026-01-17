Jefferson Farfán asistió al concierto de Bad Bunny con Xiomy Kanashiro y su hija mayor

Este viernes 16 de enero, Jefferson Farfán sorprendió al asistir a la primera fecha del concierto de Bad Bunny en Lima, como parte de su gira mundial ‘Debí tomar más fotos’, en el Estadio Nacional.

Así, el deportista no acudió solo, pues estuvo acompañado por su actual pareja, Xiomy Kanashiro, su hija mayor, Maialén, y su hijo Adriano, evidenciando la notable cercanía entre su novia y el entorno familiar de la Foquita.

En sus redes sociales, Farfán compartió diversos momentos de la velada, destacando la buena relación que existe entre Kanashiro y su primogénita, pues ambas fueron captados bailando y disfrutando del espectáculo del artista puertorriqueño.

Horas antes, la pareja había sido captada ingresando al coloso de José Díaz tomados de la mano, evitando responder a las preguntas de los periodistas.

Exfutbolista se muestra muy feliz junto a Xiomy y a su hija mayor. (Instagram)

Cabe precisar que el artista se presentará esta noche, sábado 17 de enero , en su segunda y última fecha en el coloso de José Díaz, donde se espera un despliegue igual de masivo.

¿Xiomy Kanashiro estuvo mal de salud?

La aparición de Kanashiro ocurre apenas semanas después de haber generado alarma entre sus seguidores por unas fotografías donde se le vio internada en una clínica local a inicios de año.

En dichas imágenes, Farfán figuró acompañándola en su recuperación. Al respecto, la propia influencer decidió aclarar su situación médica para llevar tranquilidad a sus seguidores. “Estuve un poco delicada de salud pero ya estoy bien”, manifestó.

La 'Chinita' mostró una fotografía en la camilla de una clínica. (Instagram)

El concierto de Bad Bunny también ha congregado a diversas figuras del espectáculo peruano, entre las que destacaron Natalie Vértiz, Vanessa López, Gabriela Alava, Melissa Paredes y Shirley Arica, así como Brunella Horna y Richard Acuña.