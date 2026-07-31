Jefferson Farfán confirmó en sus redes sociales que Magaly Medina le pagó los S/ 350 000 de reparación civil establecida tras el juicio por violación a la intimidad agravada que inició en 2019, luego de que la conductora difundiera imágenes del exfutbolista junto a la cantante Yahaira Plasencia.

“Buenos días, mi tía 8:30 por fin pagaste completo, ¿estás asustada? ¡Muchísimas gracias! Tkm”, escribió Farfán en una historia de Instagram, confirmando que recibió el monto total establecido por la justicia.

Jefferson Farfán confirma en mensaje que Magaly Medina le canceló el total de la reparación civil.

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La reparación civil está relacionada con la denuncia presentada por los abogados de Farfán ante las imágenes tomadas en su departamento de Miraflores, donde aparecía junto a Plasencia, con quien en ese tiempo mantenía un romance.

Medina había señalado que ya había entregado S/ 145 000 y cuestionó la exigencia de Farfán para recibir el total del dinero de manera inmediata, preguntándose en televisión si el exfutbolista atravesaba una necesidad económica.

Tras confirmarse el pago, Medina no se pronunció sobre el mensaje de Farfán, pues actualmente se encuentra de vacaciones en Ibiza, España, junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano, según las imágenes que compartió en sus redes.

Magaly Medina disfruta en España mientras Jefferson Farfán revelo que la urraca le canceló el total de la reparación civil.

¿Cuál fue la condena contra Magaly Medina?

En julio de 2024, Medina fue condenada a 2 años y 8 meses de prisión efectiva por el delito de violación a la intimidad agravada, pena que fue convertida en 138 jornadas de servicio comunitario y el pago de días multa. Además, se estableció una reparación civil de S/ 500 000 a favor de Jefferson Farfán.

Posteriormente, la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima redujo el monto de la indemnización a S/ 350 000, cifra que finalmente fue cancelada por la conductora.

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