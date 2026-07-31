En julio de 2024, Magaly Medina fue condenada por el delito de violación a la intimidad agravada en contra de Farfán | Foto: Archivo / Composición EC
En julio de 2024, Magaly Medina fue condenada por el delito de violación a la intimidad agravada en contra de Farfán | Foto: Archivo / Composición EC
Por Redacción EC

Jefferson Farfán confirmó en sus redes sociales que Magaly Medina le pagó los S/ 350 000 de reparación civil establecida tras el juicio por violación a la intimidad agravada que inició en 2019, luego de que la conductora difundiera imágenes del exfutbolista junto a la cantante Yahaira Plasencia.

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