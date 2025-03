Jefferson Farfán ha sido noticia en los últimos días, y no solo por ser mencionado por Shirley Arica en “El valor de la verdad”, sino también porque confirmó que mantiene una relación sentimental con la modelo Xiomy Kanashiro. La revelación la hizo durante el estreno de la nueva temporada de su programa de YouTube “Enfocados”.

Todo empezó cuando su amigo y compañero de conducción Roberto Guizasola empezó a preguntarle por un anillo que tenía en su dedo, a lo que Farfán respondió: “Me llegó el amor hermano, es recontra oficial”.

“Es simbólico (el anillo), me quedó en ese techo, ya es recontra oficial, ya tengo hasta anillo. Me llegó el amor hermano, este 2025 es mío, es tan oficial que hasta he hablado con mi suegra”, aseguró la ‘Foquita’.

Asimismo, el exfutbolista aseguró que se encuentra en una etapa feliz de su vida e hizo un pedido especial a sus seguidores y todos lo que lo siguen. “Así que, la gente de prensa, ya saben, es recontra oficial. Ya no me jo…”, aseguró entre risas antes de mandarle saludos a la ‘China’.

Como se recuerda, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro han sido vistos juntos en más de una oportunidad, incluso hace algunos días fueron captados en el mismo evento deportivo, esto pese a que semanas atrás compartieron comunicados admitiendo que habían tenido una relación a la cual le estaban poniendo fin.

Ahora, Jefferson Farfán ha oficializado una relación, hecho que no hacía desde que estuvo con Yahaira Plasencia. Se espera que, tras revelar que está enamorado de Xiomy Kanashiro, la pareja se muestre con más frecuencia en redes sociales.